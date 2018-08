Tänavusel hooajal Toyota rallitiimiga liitunud Ott Tänak on oma uuele leivaisale toonud kolm etapivõitu. Head kiirust on näidanud ka teised, kuid Yarise töökindlus jätab endiselt soovida.

Ta jätkas: "Ühel päeval ütles Jari-Matti mulle, et selle autoga on väga hea sõita. Ta kordas sama ka Saksamaa ralli ajal. Sellepärast on tõeliselt kahju, et tema võistlus nii lõppes."