Võrdluseks, näitleja Raivo E. Tamm läbis samuti augusti alguses Tallinnas peetud Ironmani 14 tunni ja 43 minutiga. Tõsi, Eesti võistluse trass oli märgatavalt kergem.

"Rallisõitjad peavad olema väga keskendunud, aga ma ei usu, et see mind triatloni rajal aitas. Pigem loodan, et see kogemus õpetab mind senisest paremini treenima ja aitab mu karjäärile kaasa," rääkis WRC-sarjas 65 punktiga viiendat kohta hoidev Mikkelsen.