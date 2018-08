Serbia korvpallikoondise põhitegijate sekka kuuluv Bogdan Bogdanovic ütles rahvusvahelise korvpalliliidu FIBA koduleheküljele, et 2019. aasta MM-valikmängudeks Kreeka ja Eesti vastu on koondisese oodata riigi parimaid pallureid.

NBA klubi Sacramento Kingsi tagamees märkis, et takistuseks võivad saada ainult tervisemured. "Meil on Kreeka ja Eestiga väga olulised kohtumised. Need on mängud, mida peame võitma. Usume, et kõik on kohal, aga peame natuke ootama, sest mõned mängijad on veel vigastatud," rääkis ta.

Artiklis võttis sõna ka 221 cm pikkune Boban Marjanovic (Los Angeles Clippers), kes esindas Serbiat juuni lõpus ja juuli alguses peetud valikmängudes.

Lisaks Eestile, Serbiale ja Kreekale kuuluvad L-gruppi ka Saksamaa, Gruusia ja Iisrael. MMile pääsevad kolm paremat. Eesti kohtub esmalt 13. septembril Tallinnas Saksamaaga ja 16. septembril Belgradis Serbiaga.

L-grupi tabeliseis: