Naiste profitennise turniire korraldava WTA statistikud on välja arvutanud, millised mängijad on suutnud 2018. aastal alistada kõige rohkem maailma edetabeli esikümnes asuvaid valgepallureid.

Viiendal kohal on selles arvestuses Anett Kontaveit (WTA 28.), kes on käesoleval aastal maailma esikümnesse kuuluvate tennistidega vastamisi läinud 10 korral ja võitnud neist mängudest pooled. Viis võitu on kirjas ka Angelique Kerberil, aga Saksamaa esindaja on saanud kolm kaotust enam.

Sel hooajal on Kontaveidile esikümnes asunud palluritest alistunud Jelena Ostapenko, Petra Kvitova, Caroline Wozniacki ja kaks korda Venus Williams.

Kontaveit peaks oma järgmise mängu pidama homme. New Haveni WTA-turniiri avaringis astub talle vastu hollandlanna Kiki Bertens, kes tõusis pärast Cincinnati turniiri võitmist maailma edetabelis 13. kohale. Kontaveit läks Bertensiga vastamisi ka Cincinnati turniiri kolmandas ringis ja pidi tulemusega 3:6, 6:2, 3:6 alla vanduma.

Just Bertens on sellel aastal olnud parim TOP10 mängijate üllataja - ta on 15 taolisest matšist võitnud 10.