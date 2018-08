Ogier ei soovinud alguses juhtunul pikemalt peatuda ja märkis, et tegu oli ebaõnnega. Konkurendid, eesotsas MM-sarja liidri Thierry Neuville'iga, väitsid, et ebaõnnega polnud seal midagi pistmist, sest Ogier sõitis vastu kivikamakat.

Ogier sõnul asjad siiski nii lihtsad polnud. "Me kõik teame, et Panzerplatte katse on pisut loterii ja lõppenud nädalavahetusel polnud õnn meie poolt. Minu sõidujoon oli sama nagu ikka, aga sellest hoolimata näitas andur 7 kilomeetri järel, et vasakul esirehvil on väga vähe rõhku," kirjutas ta kodulehel.