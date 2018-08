Vormel-1 piloodi Kimi Räikköneni möödunud nädalal ilumunud elulooraamat "Tundmatu Kimi Räikkönen" on Soomes palju kõlapinda tekitanud. Muuhulgas selgus, miks ta nii vaikselt räägib.

"Jäämehe" hüüdnime kandev Räikkönen on meediaga suheldes nagunii tagasihoidlik, aga tasane hääl pole tema enda valik. Nimelt kukkus soomlane viieaastasena jalgrattaga sõites nii õnnetult, et lenkstang vajus ta kaela peale. Räikköneni häälepaelad said kahjustada ja need pole siiamaani paranenud, vahendas Iltalehti.

Lisaks avaldas Räikkönen, et karjääri varasematel aastatel tõmbas ta hoolimata teda kimbutavast astmast aeg-ajalt sigarette. Nüüd pole 2007. aasta maailmameistril suitsetamiseks enam lihtsalt aega.