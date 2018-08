Moskva oblasti Himki korvpalliklubi liidri Aleksei Švedi agent Obrad Fimic ütles Izvestijale, et viskekahuril oli suvel pakkumisi neljalt NBA klubilt. Venemaa koondislane otsustas siiski kodumaale jääda, sest ookeani tagant tulnud pakkumised polnud piisavalt ahvatlevad.

Švedi soovisid enda ridadesse värvata New Orleans Pelicans, Memphis Grizzlies, Phoenix Suns ja tema endine koduklubi Minnesota Timberwolves. Maksimaalselt pakuti venelasele nelja miljoni dollari suurust palka, aga see teda ja agenti ei rahuldanud.

"NBA klubide peamänedžerid peaksid aru saama, et Alekseil pole vaja kellelegi midagi tõestada. Ta on näidanud NBAs kõiki oma oskusi ja seega peaksid pakkumised olema vähemalt kaks korda suuremad. Samas on NBA maailma parim liiga ja kui tahta sinna tagasi minna, tuleb seda teha klubide, mitte mängija tingimustel," lausus Fimic.

Mullu viskas Šved Euroliigas keskmiselt 21,8 punkti ja oli sellega ülekaalukalt Euroliiga suurim korvikütt.