Red Bulli vormelimeeskond teatas, et tuleval hooajal asendab tiimist lahkuvat Daniel Ricciardot prantslane Pierre Gasly. 22aastane Gasly sõidab praegu Red Bulli tütarmeeskonnas Toro Rossos.

Mullu oktoobris Malaisia GP-l vormel-1 sarja debüüdi teinud Gasly on 2018. aastal kogunud 26 punkti. Tema F1-karjääri kõrgeim koht on neljas, mille ta sõitis välja Bahreinis. Lisaks Gasly'le sõidab tuleval aastal Red Bullis Max Verstappen.

29aastane Ricciardo on Red Bullis sõitnud alates 2014. aastast ja parimal juhul on ta kahel juhul tulnud üldarvestuses kolmandaks. Käesoleval hooajal hoiab ta viiendat kohta. Alates 2019. aastast näeb teda sõitmas Renault' ridades.

Joining @redbullracing in 2019! 😁Super exciting with the coming challenges!! 🙌 #FullGas pic.twitter.com/bNeVSKbbxE