Endine Manchester Unitedi staarmängija Lee Sharpe ei usu, et meeskonna juhendaja Jose Mourinho üle poole hoaja vastu peab. Juba teises voorus libastuti, jäädes üllatuslikult 2:3 alla Brighton & Hove Albionile.

Mourinho oli juba enne hooaja algust morn ning tusane. 55aastane portugallane kritiseeris oma staar- ja noormängijaid ning klubi, kes ei suutnud osta vajalikke pallureid. 2004. aastal Portoga Meistrite Liiga võitnud mees on hetkel ennustuste järgi esimene, kes sel hooajal Premier League'is kinga saab.

Lee Sharpe on täiesti nõus. "Mourinho on selle töö jaoks vale mees," sõnas endine Inglismaa koondislane PA Sportile. "Esimest korda Chelseasse tulles oli ta üsna sarmikas ja lõbus, nüüd tundub, et tal on lihtsalt kõrini. (Mourinho - toim) jalgpall ei ole meelelahutuslik ja kaks korda hullemaks teeb asja see, et kaks suurimat rivaali, Man City ja Liverpool mängivad põnevat vutti."

"Tema negatiivne stiil ei sobitu ulatusliku jalgpalliga, mida Unitedi fännid tahavad. Ma arvan, et ta on enne jõule läinud," lisas Sharpe, kelle ennustus läheb vastuollu endise ManU peatreeneri, David Moyesi arvamusega. Šotlane sõnas eelmisel nädalal, et Mourinho hoolealused peaksid enne jõule kindlasti tiitlikonkurentsis olema. "Oleksin väga üllatunud, kui United poleks Novembri lõpuks liiga tipus."