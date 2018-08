Liverpool tegi Alisson Beckerist paariks nädalaks maailma kalleima väravavahi, kuid meeskonna peatreener Jürgen Klopp sõnas, et tahtis ülemineku ühel hetkel katkestada.

"Meistrite Liiga finaalil polnud Alissoni hankimisega kuidagi seotud. Isegi kui ta (Karius - toim) oleks võitnud ja Alisson oli saadaval, oleksime ikkagi ta ostnud," sõnas Klopp saksa ajakirjale Kicker.

"See, kuidas inimesed Kariusele negatiivselt reageerisid pani mind peaaegu Alissoni mitte ostma ning pigem Kariusega jätkama, kuid pidime olema professionaalsed. Meie ülesanne on igale positsioonike parim mängija saada, lisas 51aastane sakslane.

"Kas Meistrite Liiga finaali eksimus mõjutas teda negatiivselt? Ma ei usu. Maailmas on hullemaid asju, seda ei tohiks kunagi unustada. Räägime praegu luksusprobleemist. Kes on number 1 võib mõne jaoks otsustav olla, aga see pole kõik," lõpetas Liverpooli juhendaja.

Karius on Jürgeni toetusest hoolimata meeskonnast lahkumas. Türgi tippklubi Besiktas on vormistamas saksa väravavahiga kahe aasta pikkust laenulepingut, mille lõppedes oleks neil võimalik ta püsivalt endale osta.