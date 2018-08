Eesti jalgpallikoondise kaptenit Ragnar Klavanit tutvustati täna Cagliari Calcio mängijana ning endisel Liverpooli mängumehel tuli pressikonverentsil vastata ka ajakirjanike küsimustele. "Cagliari oli minu jaoks ideaalne valik. Minu vastu tundsid huvi paljud klubid erinevatest riikidest, kuid kui kuulsin, et mind tahab Serie A klubi Cagliari, oli see minu jaoks õige väljakutse. Kuulsin Cagliari kohta ainult head," põhjendas Raku oma otsust Itaaliasse kolida. "Kõik juhtus umbes kahe päeva jooksul, minu otsus ja ülemineku teoks saamine toimus 48 tunniga. Suurt juttu polnud, sest kõik juhtus nii kiiresti. Zizou(Zinedine Zidane - toim) oli üles kasvades üks minu iidoleid ja ma olen alati tahtnud Serie A-s mängida. See on üks maailma tugevamaid liigasid. Mul on olnud võimalus mängida mitmes tugevas liigas ja see on mulle veel üks suurepärane väljakutse," lisas Eesti koondise kapten.

Ragnar saab Cagliaris kanda taas number 15 mängusärki nagu ka rahvusmeeskonnas. "Kui Liverpooli läksin oli number 15 Daniel Sturridge ja mulle öeldi, et seda ei saa. Selle tõttu olin 17," muigas Klavan.

"Vägev minu karjääris on olnud see, et olen mänginud tabeli mõlema otsa klubide eest. Kui mängisin Saksamaal, Bundesligas, esindasin väikest klubi, Augsburgi ja räägiti liigasse püsimajäämisest. Minu kolmandal aastal klubis olime viiendad ja mängisime ka Euroopa Liigas, seega kõik on võimalik," viitas Raku võimalusele, et ka väike kubi võib suures liigas edukas olla. "Liverpoolis elab vaid ligi 350 000 inimest, aga kogukonna tõttu toetavad klubi miljonid inimesed üle terve maailma. Kõik algab kogukonnast ja mida koos tehakse" Ragnaril paluti välja tuua ka oma parimad küljed "Mulle meeldib kaitsjana palliga mängida, see on üks minu tugevaid külgi, aga ka kaitsepool on korralik. Mul on hea kombinatsioon kõigest," naeris Klavan. "Olen hea ja rahulik tüüp." Eestlasel oli hea meel, et suutis end Liverpoolis fännide südamesse mängida. "Tore oli saada komplimente ja hüvastijätu peatreenerilt, meeskonnalt, fännidelt. Jätsin kahe aastaga jälje maha. Kui ma liitusin, ei arvatud, et midagi juhtub, aga uskusin endasse ja veetsin seal kaks suurepärast aastat." Klavan tunneb, et saab aru, kui raske tillukesel Sardiinia klubil olla võib. "Samastun Cagliariga, sest olen Eestist, mis on väga väike ja ma tean, mis probleemid siin on, kui oled võrreldes teistega väike."