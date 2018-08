Team Estonia ehk Eesti motokrossi rahvuskoondis osaleb tänavu maailma motokrossi tippsündmusel Rahvuste krossil, mis peetakse 6. ja 7. oktoobril Ameerika Ühendriikides RedBudi krossirajal, ning sellega tähistatakse meeskonna 25ndat juubelit, kui sini-must-valge maailma suurimal krossivõistlusel lehvib. Eesti koondisse kuuluvad tänavu aastaid tiimi eest võistelnud Tanel Leok ja Harri Kullas ning Hardi Roosiorg, kelle jaoks on see esimest korda Eestit esindada. Meeskonna manendžerina jätkab viiendat aastat Lauri Roosiorg.



MXGP klassis Eestit esindav Tanel Leok (Husqvarna) sõidab Eesti eest juba rekordilist 18 aastat järjest ning sellise saavutusega pole hakkama saanud ükski sõitja maailmas. “RedBudi rada väga kõva ei ole, kuid samas pole see jälle ka mitte päris liivarada, kuid pigem on tegemist siiski sellise raskemapoolsema rajaga, mis meie meeskonnale peaks iseenesest sobima. Aga eks täis selgus saabub siis, kui seal kohal oleme ja rajaolud oma silmaga ära näeme, kuna Rahvuste krosside eel organisaatorid muudavad alati oma radasid, et need huvitavamad oleksid," sõnas rekordimees.

"Kindlasti mängib ka tänavu olulist rolli ilm, kuna oktoobris võib seal olla selline mõnus soe Eesti suvi või siis tuleb korralik mudakross. Kui meeskonda vaadata, siis Harri on füüsiliselt alati heas vormis ja sõidu koha pealt stabiilne. Hardile on see võistlus küll uus kogemus, kuid tal on aastatega korralik MM-põhi kogunenud ja tänavu lähevad tema MM-tulemused üles mäge. Eks aitame teda Harriga nii palju, kui suudame ning arvan, et ta saab oma tööga hakkama. Eesmärke tuleb meil seada samm sammult, ehk siis esimesena tuleb end A-finaali sõita ja siis vaatame juba edasi!" Hardi Roosiorg. (Rauno Kais)

Koondise debütant Hardi Roosiorg läheb Eesti eest sõitma uhkusega. “On olla suur au esmakordselt üks väljavalitutest, kes läheb oma riiki tänavusel Rahvuste krossil esindama. Eesmärgiks on anda endast 100% ja sõita sõidud lõpuni ilma eksimusteta. Kindlasti paneb esmakordselt sellisel suurüritusel sõitmine, ning eriti oma riigi esindamine kõvasti pingeid, kuid kindlasti on enesekindlam sõita tiimikaaslastega, kes on juba Eesti rahvuste koondise veteranid. Nii, et proovime kõik teha oma parimad tulemused ning lõpetada Eestile väärilise koha peal,” sõnas Roosiorg (KTM), kes võistleb USAs MX2 klassis.



Harri Kullase, kes osaleb seekord Open klassis, jaoks on tänavune kross järjekorras viies kord Eestit esindada: “See aasta on tegemist suurema ettevõtmisega, kuna sõidame üle mere USAsse. Meil on nii väiksest riigist koos jällegi hea meeskond. Tanel on alati tugev ja kiire, nagu alati ja teinud terve hooaja MMil kaasa ning lisaks Rahvuste krossil on tal alati eriti hea särts sees." Harri Kullas. (Rauno Kais)