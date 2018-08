„Mina ei tea, mida keegi tunneb. Allkirja pole kuhugi pannud,“ ei soostunud ta spekulatsioone kommenteerima, kuid lisas, et koduklubi võib paika saada käimasoleva nädalaga. Taltsi on seostatud mõlema Kaleviga, kuid päris välistada ei saa ka Tartus jätkamist.

„Hetkel pole midagi konkreetset veel öelda,“ teatas viimased viis hooaega Tartu Ülikoolis pallinud Janar Talts Õhtulehele. Kui Tartu teatas juuni alguses suurest korvpallist taandumisest, on 35aastase palluri vastu huvi tundub paljud Eesti klubid.

Sügis läheneb peatamatu hooga, mis korvpallimaailmas tähendab, et ukse taga on klubihooaeg. Olenevalt liigast on veel umbes kuu aega atra seada. Ettevalmistusperiood on aga juba paljudel meeskondadel käimas. Siiski pole kõik veel endale mängupaika leidnud, nende seas viisiku jagu Eesti koondise tasemel pallureid.

Vanameister tunnistas, et suurem osa suvest on ta puhanud. „Ise olen ikka natuke trenni teinud, viimased kolm nädalat olen end liigutanud. Aga mingisugust tõsisemat andmist pole küll olnud,“ arutles Talts. „Olen puhanud ja muude asjadega tegelenud.“

Üsna sarnane on heast sõbrast poole aasta jagu vanema Kristjan Kanguri seis. „Praegu veel midagi ametlikku pole, tegeleme,“ ütles ta napisõnaliselt. Kõige tõenäolisem on ääremängija jätkamine BC Kalev/Cramos, ent mängija ise ta seda ei kinnita.

Kristjan Kangur. (Aldo Luud)

Kangur loodab samuti koduklubi paika saada sel nädalal.

„Täpselt mõlemat piisavalt,“ rääkis ta, milline on suvine trenni ja puhkuse suhe. „Olen üritanud toonust hoida, aga ka puhanud.“ Sarnaselt Taltsile on ka tema pigem omaette nokitsenud.

Nii Kangur kui ka Talts kinnitasid, et septembris peetavates Eesti koondise mängudeks nad rivis pole.

Vene kohal küsimärk, Paasoja saatus selgumas

Kui vanemad tegijad saavad tuleviku suhtes üsna rahulikud olla, siis nii muretu pole viimastes mängudes rahvuskoondise liidriks tõusnud Siim-Sander Vene olukord. Ilus klubihooaja lõpp andis lootust, et tööandja saab kiiresti paika, ent augusti lõpus on seis endiselt segane.

„Üldse ei oska,“ vastas Vene lakooniliselt küsimusele, kas ta oskab tuleva hooaja kohta midagi öelda. Ta lisas sarnasel toonil, et terve suve jooksul pole üleliia variante tekkinud. „Selgus võiks ammu juba olla,“ muigas pallur mõrult.

Eelmise hooaja lõppedes seostas välismaa meedia Venet Varesega, kus ta poole aastaga end Itaalia liiga põhitegijaks mängis. Miks side nendega katkes?

„Asi jõudis jututasandile, aga kas pakkumine ka lõpuks tuli, seda ei teagi. Agent ajas asju ja mulle ta konkreetset pakkumist ega lepingut saatnudki. Ei tea, kuhu takerdus,“ selgitas Vene ning lisas, et vaikselt hakkavad tekkima ka muremõtted: „Natuke veel aega on, midagi ehk turul ikka leidub.“

Ka Vene pole suve jooksul ühegi meeskonnaga trenni teinud, pigem on ta toimetanud omaette. Tõsi, rihma pole ääremängija kordagi lõdvaks lasknud.

„Kogu aeg olen end liigutanud. Niisama pole pikutama jäänud, töö käib kogu aeg. Natukene arendan, natukene parandan,“ kinnitas Vene.

Selginema hakkab mullu oma Rumeenias oma esimese välishooaja teinud Martin Paasoja tulevik. Tagamängija sõnutsi jätkab ta suure tõenäosusega piiri taga.

Martin Paasoja. (Stanislav Moshkov)

„Üks variant on peaaegu olemas. Läheb natuke aega, enne kui saan allkirja anda,“ ütles ta ning lisas, et Eestist oli talle väljund olemas, kuid ta soovis kindlalt välja saada. Paasoja vihjas, et tema vastu tundis huvi ka Kalev/Cramo, ent konkreetset lepingupakkumist ei tehtud.

Klubihooaja järel liitus Paasoja rahvuskoondisega ning kõva trenniga on ta pärast seda jätkanud. Füüsilise poole eest hoolitseb Rapla meeskonna ÜKE (üldkehaline ettevalmistus) treener Indrek Ruut. Lisaks on ta harjutanud korvpallisaalis ning mitmekesiseid võimalus pakuvad erinevad juhendajad.

„Vahepeal olin kümme päeva Reinar Halliku ja Kokkuta Managementi korraldatud laagris, kus oli USA treener. Lihvisin pallikäsitlust ja tehnilist poolt,“ muljetas Paasoja, kes viimased paar nädalat on harjutanud kodukohas Hiiumaal, kus juhuse tahtel abistab teda veidi ka Rauno Pehka.

Vahest et kõige suurem teadmatus on Jaan Puideti osas. Viimased kolm hooaega Jämtlandis pallinud tagamees teatas kevadel, et Rootsis ta jätkata ei soovi.

„Loomulikult tahaks välismaal mängida, aga praegu ei oska ma mitte midagi tuleviku kohta öelda,“ sõnas Puidet, kes on suvel kõvasti 3x3 korvpallile keskendunud. Juunis käis ta koondisega MMil ning suve jooksul on mängitud paljudel turniiridel.

Jaan Puidet. (Martin Ahven)

Nõnda on Puidet saanud kogu suve Siim Raudla käe all kõva vatti. Trenni atleetlik mängumees armastab.

„Kui ma poleks suvel 3x3 korvpalli mänginud, oleksin üksi vähemalt sama palju trenni teinud,“ vihjas Puidet, et puhata ta eriti ei oska.