Suures plaanis jäin mängijate esitusega Riias rahule ning ootan Iisraeli vastu sama keskendunud tegutsemist,“ sõnas peatreener ja edastas sõnumi ka fännidele. „Riias käinud fänniarmee tuleb loodetavasti ka Tallinnas meid sama emotsionaalselt toetama. Fännide abi on alati meeskonna jaoks oluline ja Eesti võrkpalli toetajaskond on kirjeldamatult vägev seltskond,“ lisas Crețu.

Rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Crețu sõnul minnakse Iisraeliga mängima nagu iga vastasega – täie tõsidusega. „Loomulikult ootan meestelt samu asju nagu alati, ootan, et tehakse seda, mille oleme kokku leppinud. Läti ei mänginud meie vastu sugugi mitte halvasti ja arvestades, et Iisrael sai Lätist jagu 3:0, ootab meid ees väga raske mäng.

Iisrael sai B-alagrupi avamängus 3:0 jagu Lätist, Eesti alistas Läti tulemusega 3:1. Seega on alagrupis esikohal Iisrael, Eestil on sarnaselt Iisraelile 6 punkti, millega hoitakse teist kohta.

Viimati mängis Eesti koondis Iisraeliga 2015. aastal Euroopa liiga raames, kui Eesti võitis esimese mängu 3:0 ja teise 3:1. EM-finaalturniirile on Iisrael jõudnud vaid korra – aastal 1971, mil saadi 12. koht. MMil mängiti viimati 1970. aastal.

Eesti meeskonna koosseis mänguks Iisraeliga: Kert Toobal, Markkus Keel, Renee Teppan, Oliver Venno, Ardo Kreek, Andri Aganits, Henri Treial, Timo Tammemaa, Kristo Kollo, Robert Täht, Andrus Raadik, Stefan Kaibald, Rait Rikberg, Silver Maar.

Finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja ja viis paremat teise koha saajat. Et mõnes alagrupis on neli, mõnes aga kolm meeskonda, arvatakse neljastes alagruppides maha grupis viimaseks jäänud meeskonnaga mängitud kohtumiste tulemused.

Naised lähevad vastamisi Tšehhiga

Kui rahvusnaiskond alustas EM-valiksarja 2:3 kaotusega Soomele, siis sellele järgnenud mängul võõrsil Rootsiga saadi 3:1 võit, mis tõstis meie naiskonna E-alagrupis teisele kohale.

Eesti naiskonna peatreener Andrei Ojamets kinnitas, et võit lisab kahtlemata vajalikku enesekindlust. „Sellised võidud annavad enesekindlust juurde ja tahtmist veel võita. Aga fakt on, et see mäng Tšehhiga ei saa kindlasti olema lihtne, neil on kaks kaotust selja taga, mõlemad 2:3, kindlasti ei taha nad kodusaalis veel Eestile kaotada,“ hindas kogenud juhendaja olukorda. „Tšehhi naiskond on füüsiliselt väga võimas, seal on pikad mängijad. Eks me proovime ka nende vastu leida seda õiget retsepti,“ lisas Ojamets.

Eesti naised mängisid Tšehhiga viimati 2004. aastal, kui Tšehhi B-koondis alistas Eesti naiskonna kontrollkohtumises 3:1. Aasta varem kaotati Tšehhile kontrollmängus 0:3. Tšehhi näol on tegu tugeva võrkpalliriigiga, naiskonnal on ette näidata EMi pronks aastast 1997. Kokku on EMil osaletud 10 korda, MMil 3 korda. Viimasel EMil aastal 2017. saadi 12. koht, Euroopa liigas saadi sel aastal 3. koht.

Pärast võõrsilmängu kohtutakse Tšehhiga viimases sel aastal peetavas mängus koduses Kalevi Spordihallis 25. augustil.

Eesti naiskonna koosseis mänguks Tšehhiga: Hanna Pajula, Ingrid Kiisk, Nette Peit, Eliisa Peit, Eliise Hollas, Kaisa Bahmatsev, Kristi Nõlvak, Julija Mõnnakmäe, Kristiine Miilen, Liis Kullerkann, Kertu Laak, Kristel Moor, Liis Noormets, Kadi Kullerkann.