Juba aastaid Eesti võrkpallikoondise juures abitreenerina töötav Rainer Vassiljev hakkab sügisest samal juhendajapositsioonil kätt harjutama ka klubihooajal. Nimelt sõlmis mees lepingu Poola kõrgliigasse kuuluva Lubini Cuprumiga. Euroopas Venemaa ja Itaalia järel tugevuselt kolmandaks liigaks peetav Plusligale oli Vassiljevi sõnul võimatu "ei" öelda. "Tegemist on ikkagi Poola liigaga ning võimalus saada sealt igapäevaselt kogemusi, jälgida mänge... see on ikkagi metsikult kvaliteetne võrkpall," sõnab Vassiljev, kes lepingu allkirjastamisel liiga pikalt ei mõelnud. Algselt pidi Cuprumit eesoleval hooajal juhendama itaallane Daniele Capriotti, kuid mõned nädalat tagasi loobas ta isiklikel põhjustel. Seejärel toodi klubi etteotsa Brasiilia koondise abitreener Marceloa Fronckowiaki, kes on aga septembri keskpaigani hõivatud MMiga. Seega valmistavad meeskonna ette Vassiljev ja teine abitreener Norbert Sron. Esmased jutuajamised on treeneritel juba omavahel ka peetud.

"Kuna Franckowiaki elab teises ajavööndis ja Brasiilia koondisel on hetkel käimas ka kontrollmängud, siis on tegu olnud kaugsuhtlusega, aga paar-kolm korda oleme ühenduses olnud. Igatahes ootan kokkupuudet huviga, kuna ta on hoopis teisest koolkonnast," lausub Vassiljev.

Kui omal ajal Gheorghe Cretu taktikepi all võitles Cuprum liigas kõrgete kohtade pärast, siis praegu on meeskonna eelarvet kõvasti kärbitud. "Sellise eelarvega klubisid peaks Plusligas olema veel üks, mistõttu on esimeseks eesmärgiks liigasse püsima jäämine. Kõik, mis peale selle tuleb, on korralik boonus," selgitab Vassiljev. "Võrreldes kahe aasta taguse ajaga, kui Gianni (Cretu hüüdnimi - K.J) siin oli, on klubi kõvasti muutunud ning sellest ajast on järel vaid kaks mängijat," lisab ta ega pelga hooaja kirjeldamisel kasutada ka terminit vaheaasta.