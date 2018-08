Hapnikupuuduse tõttu sai 21aastase noormehe aju tugevaid kahjustusi ning mõned päevad pärast intsidenti teadas Ajax, et kunstlikku koomasse viidud Nouri kahjustused on pöördumatud ning tal pole võimalust täielikult paraneda.

Pikalt koomas olnud Amsterdami Ajaxi jalgpallur Abdelhak Nouri seisund on pereliikmete sõnul vaikselt paranenud ning praegu suudab noormees ka välismaailmaga suhelda.

Nüüd aga ütles Nouri vanem vend Abderrahim meediale, et tema väikevend paranemas ning võimeline vaikselt välismaailmaga suhtlema.

"Alguses polnud see nii. Ta oli lihtsalt koomas ja lamas seal silmad suletuna. Järk-järgult tema olukord aga paranes ning alates jaanuaris on ta võimeline meiega juba suhtlema. Kui sa küsid temalt midagi, siis ta avab oma suu või kinnitab seda, et ta mõistab meid oma kulme liigutades," sõnas veli.