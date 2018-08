„Võit on võit, selle üle tuleb alati rõõmustada,“ oli Anett Kontaveidi esimene lause Eesti ajakirjanikele pärast raskelt tulnud triumfi. „Mäng polnud täna kõige ilusam, aga võit on alati positiivne. Homme saan juba uue mängu ja ehk mängin siis paremini.“

„Eks ikka on keeruline, kui eeldad, et on üks vastane ja siis järsku, viimasel hetkel, on plaanimuutus ja vastu tuleb täiesti teine vastane, kellega pole varem mänginud,“ sõnas täna hommikusel soojendusel vangerdusest teada saanud eestlanna.