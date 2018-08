Tavainimesel seostub sõnaga "tehas" suur tööstushoone, mis on täis keerulisi masinaid ja seadmeid. Rallitiimi tehas on hoopis teist nägu. Maja on Peetri küla uusarenduste piirkonnas nagu iga teinegi. Väliselt meenutab see kontori- või laohoonet ning kui selle ette ei keeraks suur Toyota Gazoo Racing Teami kirjaga rekka, mille "kõhust" rallimasinad välja veeretatakse, ei oskaks kuidagi arvata, et siin võivad askeldada rallimaailma tipptiimi tegelased.

"Maailmas on ainult neli suurt tehasemeeskonda ja see on suur asi, kui neist ühe tehas asub Eestis," ütles tiimi peatehnik Kenneth Sepp rõõmsalt õhetades. "Kogu see maja on ehitatud tiimi kolme auto tarvis. Võtame need lahti, teeme korda, paneme kokku ja järgmisele rallile."

Kaks nädalat tähendab ses maailmas rohkem kui piisavat aega. Sepa sõnul ollakse vajadusel suutelised võtma auto päevaga koost täiesti lahti ning seejärel kahe-kolme päevaga korda ja kokku putitama. Ralliauto on nagu lego ning kogenud mehaanikute käes käib töö kiirelt.

Toyota tiimis töötab 200 inimese ringis, eestlasi on neist 25-30. Mehaanikute arv jääb neist viie ja kümne vahele, meie rahvuskaaslasi on ametis ka logistika, reklaami, laonduse peal ja mujal.

Iga auto tarvis on oma kindel arv mehaanikuid, kuid Sepa sõnul pole nii, et teatud seltskond tegeleb ainult ühe, teised teise ja kolmandad kolm,anda autoga. "Küll on üks kindel inimene iga auto peale, kes teab peensusteni sõitjate erisoove," märkis ta.

Peetri tehas pole veel lõplikult valmis. "Saamegi suhteliselt palju asju oma käe järgi sättida. See maja erineb Puuppola omast päris palju. Sealne meenutab pigem talu, mitte tehast," muigas Sepp. Soome kontor jääb edaspidi täitma ainult arenduskeskuse funktsiooni.

Veel ühe Tallinna plussina tõid rallitiimi esindajad välja huvitava asjaolu, et kui autod on kokku pandud ja vaja väike test teha, masinast viimast võtta, on selleks kokkulepe Tallinna lennujaamaga! "Puuppolas asudes käisime Jyväskylä lennujaama rajal testimas. Siin jääb lennuväli tehasele vägagi lähedale," kiitis Rump.

Täna hommikul jõudsid tehasesse soomlaste Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi autod, päeva jooksul saabub ka mõne päeva eest Saksamaa ralli võitnud Ott Tänaku oma.