Itaalia jalgpallis tekitab palju vastukaja Rooma Lazio poolehoidjate lendleht, kus paluti naistel fännitribüünil esimestesse ritta mitte ronida. Nädalavahetusel hooaja avamängu eel rahva sees liikunud flaieril kirjutati, et Rooma olümpiastaadion on püha paik ning naised ei tohiks fännitribüüni esimesse kümnesse ritta istuda. "Naised, abikaasad ja tüdruksõbrad ei tohi siia tulla. Need, kelle jaoks on staadion muretu ja romantilise päeva alternatiiviks, peaks mujale istuma," oli paberil kirjas.

Rooma politsei esindaja sõnas, et detektiividel on kaks kahtlusalust ning uuritakse, kas lendleht läheb vastuollu Itaalia antidiskriminatsiooni seadustega või mitte. Asja uurib ka Itaalia jalgpalliliit. Endine Itaalia naistekoondislane Carolina Morace ütles, et Lazio fännide käitumine on õigustamatu.

"Oleme tagasi keskajas. Loodan, et need inimesed bännitakse staadionilt," sõnas naine. "Heidutav, et aastal 2018 on endiselt inimesi, kes arvavad, et nad võivad otsustada, kus ja kuidas naised jalgpalli võivad vaadata," lisas Itaalia naissportlasteliidu president Luisa Rizzitelli. Lazio esindaja sõnas, et lendleht on paari fänni töö ning ei esinda klubi seisukohti.