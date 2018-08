Suvel Madridi Reali särgi Torino Juventuse rüü vastu vahetanud jalgpalli superstaar Cristiano Ronaldo postitas Twitterisse lõbusa perepildi.

Fotolt vaatavad vastu uue koduklubi vormis Ronaldo, tema neli last (Cristiano juunior, Eva Maria, Mateo ja Alana Martina) ning tüdruksõber Georgina Rodriguez.

Värskes intervjuus sõnas Ronaldo, et Juventusega on tal üks suur eesmärk.

"Ma tahan Juvega Meistrite liigat võita," lausus portugallane. "Me keskendume sellele, aga see ei ole kinnisidee. Võtame samm-sammu haaval ja eks näeme, kas see juhtub sel hooajal, järgmisel või ülejärgmisel."

Üheksa aastat Madridi Realis pallinud Ronaldo aitas klubi selle ajaga nelja Meistrite liiga triumfini. Juulis vahetas ta Hispaania Itaalia vastu. Juventus maksis Realile Ronaldo eest 100 miljonit eurot. Mehe aastapalgaks on umbes 30 miljonit eurot.