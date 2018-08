Ott Tänaku tiim Toyota on viimasel ajal kõvasti unistanud sellest, et Jaapani ralli jõuaks tagasi võidusõidukalendrisse.

Tänasel pressikonverentsil teatasid Jaapani ralli korraldajad, et WRC promootoritega on kokkuleppele jõutud ning suure tõenäosusega võivad Ott Tänak ja tema kolleegid juba tuleval aastal tõusva päikese maa teedel kihutada.

Kuupäevad veel selged pole, kuid üks variant on septembris, kaks varianti novembris. Jaapani ralli kuulus WRC-kalendrisse ka aastatel 2004-2008 ning 2010. Toona sõideti kruusal, nüüd ootaks ralliässasid ees asfaltteed.

Kuuldavasti on sarjaga liitumisele lähedal ka Tšiili ning on spekuleeritud, et oma kohast jääb ilma Korsika ralli. WRC teatab uue hooaja kalendri sügisel.