Ragnar Klavani lahkumine Liverpoolist tähendas muuhulgas sedagi, et Inglismaa suurklubi vanima mängija tiitel läks üle mitmekülgsele James Milnerile.

Kui Eesti vutihuvilised on kurvad, et enam ei näe Inglismaa kõrgliigas eestlast vudimas, siis 32aastane Milner on samuti õnnetu.

"Nüüd ma pean kõik vanusenaljad ära kannatama, varem suunasin ma need kõik tema peale, aga nüüd olen üksi," naljatas ta Liverpooli kodulehele.