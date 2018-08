Juuli lõpus sattus Harku järvel toimunud veemotospordi EMil õnnetusse sakslane Mario Alex, kes tänaseks on tagasi kodumaal.

"Ta maandus halvasti ja ütleme nii, et kael sai haiget, ehk hetkel on kaelalülimurd, lausus Eesti Veemoto Liidu juhatuse liige Algo Kuus pärast võistlust. "Kõige kurvem tagajärg võib olla, et ta ei tulegi sellest välja, aga hetkel veel lootus on ja lootus elab. Kõik sõltub sellest, kas operatsioon õnnestub."

Kuidas Alexil õnnetusest taastumine läheb, pole Eesti Veemoto Liidu inimestele teada. "Rohkem me ei tea, kui seda, et ta Saksamaale taastuma viidi. Arstid enam infot ei välja ei anna," rääkis Delfile Eesti Veemoto Liidu juhatuse liige Algo Kuus.

Saksamaale üle viimisega kustusid ka eestlaste lootused õnnetuse täpsemaid asjaolusid teada saada. "Kuna meest enam siin ei ole, pole meil ka teada, mis tal seal täpselt juhtus. Seda saab ainult tema ise öelda," lisas Kuus.