"Vean saja krooni peale kihla, et sa ei tea, miks ma sinu juurde tulin!" ütleb Jack sõbrale.

"Olen nõus," vastab see. "Sa tulid jälle raha laenama."

"Haa - kaotasid! Ma tulin ainult küsima, kuidas elad. Nii et sa võlgned mulle sada krooni."