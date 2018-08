Eesti võrkpalli rahvusnaiskond kohtus täna EM-valiksarjas võõral väljakul Tšehhiga ning pidi vastu võtma kindla 0:3 kaotuse (23; 12; 19).

Eestlannad oli tänases matšis korralikult mängus vaid esimese geimis, mis kaotati lõpuks kahe punktiga. Ülejäänud kahes vaatuses meie naistel reaalselt varianti ei tekkinudki.

Eestil on nüüd kirjas kaks kaotust, üks võit ja neli punkti. Üllatuslikult alles täna võiduarve avanud tšehhidel on kolme mänguga kirjas viis silma. Endiselt on kaotuseta Soome (7 punkti), kes alistas täna 3:1 Rootsi (2).

Kokku on EM-valiksarjas kuus alagruppi, finaalturniirile pääseb iga grupi võitja ja teise koha saanud naiskond.

Järgmise mängu peavad eestlannad laupäeval Tšehhiga, seekord koduses Kalevi spordihallis. Viimased kaks otsustavat matši toimuvad jaanuaris.