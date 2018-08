Berliini EMil kergejõustikumaailma üllatanud ning kodupubliku eest kümnevõistluse tšempioniks kroonitud Arthur Abele tee tippu oli raske.

32aastane mitmevõistleja teatas pärast triumfi, et aasta alguses sattus EMil osalemine suure küsimärgi alla. Kahtluse alla sattus isegi tema sportlaskarjäär.

"Ärkasin ühel hommikul üles ja mu vasak näopool oli halvatud," meenutas Abele šokeerivat veebruari hommikut. "Mõtlesin, et oh jumal, mis nüüd juhtunud on. Läksin kiiresti haiglasse, kus mulle öeldi, et pean treenimise teadmata ajaks pooleli jätma."

Sportlane hakkas tarbima erinevaid ravimeid. Kokku kestis ravikuur kuus nädalat. Uuesti sai Abele korralikult treenima hakata märtsi lõpus.

Tagantjärgi saab öelda, et sakslane pääses tervisemurest kerge ehmatusega. 8. augustil kogus ta kümnevõistluses 8431 punkti, mis oli piisav, et konkurendid seljataha jätta.