Eesti võrkpallikoondis pidas täna oma esimese kodumängu 2019. aasta EM-valiksarjas. Kalevi spordihalli kogunenud publik ei pidanud küll mängukvaliteedis pettuma, kuid paraku pidid mitmed inimesed kohtumist püstijalu jälgima.

1700 istekohaga Kalevi spordihall oli juba pool tundi enne kohtumise algust puupüsti täis ning ametliku protokolli alusel jälgis sinilõvide lahingut 2300 inimest. Miks ei viidud kodumängu võrkpalli suurt menu arvestades aga suuremasse spordisaali?

"Kõik suuremad saalid olid selleks perioodiks juba hõivatud," sõnas võrkpalliliidu peasekretär Helen Veermäe. "Ega meil väga palju variante ka pole, sisuliselt ainult Tondiraba jäähall. Saku Suurhall on küll ka, aga seal pole me ajalooliselt väga palju mänginud ning on väikesed probleemid põrandaga."

Helen Veermäe (keskel) (Alar Truu)

Veermäe sõnul on oluline, et kedagi ukse taha siiski ei jäetud. "Kõik, kes tahtsid mängule tulla, pääsesid ka uksest sisse ja parem täismaja hubases Kalevi hallis, kui pooltühi suurem saal. Jaanuaris võime küll mõelda, et mida teha, aga paraku on Tondiraba juba praegu broneeritud. Vollefännid peavad lihtsalt teadma, et kui soovivad saali saada, peavad nad varem kohale tulema."