Eilne äge võrkpallipäev on läbi saanud ning Eesti koondis peab mõtlema juba pühapäeval Iisraelis peetavale uuele mängule. Täna õhtul on kodusel spordisõbral põhjust pöörata pilgud Norramaale Sarpsborgi, kus kohalik meeskond võtab jalgpalli Euroopa liiga play-off'i avamängus vastu Tel Avivi Maccabi. Eesti koondislase Joonas Tamme koduklubi on edukalt läbinud kolm ringi, kas suudetakse end murda ka põhiturniirile? Õhtulehe päevaülevaates tuleb loomulikult juttu ka kõigest muust põnevast, mis spordimaailmas toimub!