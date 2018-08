Serbia korvpallikoondis võtab MMi valiksarja teist ringi väga tõsiselt ning septembrikuu "aknaks" said peatreener Aleksandar Djordjevicilt kutse viis NBA mängijat.

Need on Miloš Teodosic, Bogdan Bogdanovic, Nemanja Bjelica, Nikola Jokic ja Boban Marjanovic. Euroliiga mängijatest on kutsutute seas Nemanja Nedovic, Vasilije Micic, Stefan Jovic, Vladimir Lucic, Ognjen Kuzmic ja Nikola Milutinov. Lisaks tosin mängijat muudest tiimidest, sealhulgas Siim-Sander Vene eelmise hooaja klubikaaslane Aleksa Avramovic Varesest.

Serbia kohtub esmalt Kreeka ning 16. septembril koduses Belgradis Eestiga. Eesti alustab turniiri 13. septembril Tallinnas Saksamaa vastu.