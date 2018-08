Hispaania väljaanne AS tuli lagedale teatega, et Madridi Real võib püüda osta PSG-lt noort prantsuse jalgpallitähte, eelmisel kuul maailmameistriks tulekusse suure panuse andnud välkkiiret Kylian Mbappet.

Omapärane on asjaolu, et tehinguni loodetakse jõuda üleminekuakna viimasel päeval, 31. augustil. Allikate väitel on asi selles, et pariislasi võivad ähvardada rahalise fair-play rikkumise tõttu sanktsioonid, Euroopa jalgpalliliit UEFA võtab aga vastava otsuse vastu 30. augstil.

Selle tagajärjel võib juhtuda, et PSG on sunnitud mõne kalli mängija kiirkorras maha müüma ning seda võimalust loodabki Real kasutada.