Aastast 2011 Astanas sõitnud profirattur Tanel Kangert (31) liitub uueks hooajaks USA meeskonnaga EF Education First–Drapac p/b Cannondale.

Tänavuse Tour de France'i hea 16. kohaga lõpetanud Kangert sõnas, et Kasahstani tipptiimis oli kõik hästi, kuid ta vajas uut väljakutset.

"Ma olen mõtisklenud, kas rattaspordis on minu jaoks veel midagi näha ja teha," ütles ta. "Mul oli Astanaga hea aeg, kuid pärast kaheksat aastat tundsin, et praegu on õige aeg edasi liikuda, tahtsin oma mugavustsoonist välja saada. Olen sõitnud Prantsusmaa tiimis (Ag2r–La Mondiale) ja Itaalia mõjutustega Kasahstani tiimis, nii et otsisin täiesti uut keskkonda. Ootan uut treeningmetoodikat, uusi sõite ja uut varustust."

Tiimi tegevjuht ja asutaja Jonathan Vaughters oli uue sõitja üle väga õnnelik.

"Tanel on end maailma suurimatel võistlustel tõestanud stabiilse sõitjana," ütles ta. "Ta lisab väärtust nii tiimikaaslase kui ka võitjana. Loodetavasti suudame tal aidata oma potentsiaali avada. On hea meel, et ta meid valis."