Liverpoolis põrunud, kuid Celta de Vigos taas särama löönud 31aastane ründaja Iago Aspas on kuulujuttude järgi siirdumas Cristiano Ronaldole asendajat otsivasse Madridi Reali.

2013. aastal 11 miljoni euro eest Liverpooli siirdunud Aspas põrus Inglismaal täielikult, lüües 15 mänguga vaid ühe värava. Hispaanlane läks juba aasta hiljem Sevillasse laenule ning seejärel juba püsivalt kasvatajaklubisse Celta Vigosse.

Vanas koduklubis suutis Iago taaskord oma tegelikke võimeid näidata ja on 126 mänguga löönud 67 väravat. Mees pääses ka Hispaania MM-koondisesse ja tegi Venemaal kaasa kolmes mängus, päästes lisaminutite väravaga Maroko vastu meeskonnale ka viigipunkti. Play-off kohtumises Venemaa vastu eksis ta aga otsustaval penaltil.

Siiski on Aspase teenetest huvitatud viimasel kolmel aastal Meistrite Liiga tiitli pea kohale tõstnud Madrid Real, kes otsib endiselt Cristiano Ronaldole asendusmeest. Peatreener Julen Lopetegui, kes andis Aspasele koondisedebüüdi, on nõus tasuma 40 miljoni suuruse väljaostuklausli, et 31 aasta vanust pallurit taas oma käe all mängimas näha. Pole veel kindel, kas Reali president Florentino Perez ka rohelise tule annab.

Alternatiiv oleks hetkel Valencia edurivimees Rodrigo Moreno, kuid tema väljaostuklausel on kolmekordne, 120 miljonit eurot.