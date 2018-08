"Oleme mängija selja taga, ta on rahvusvaheline professionaal, pole mingit põhjust teda mitte uskuda, lausus mees. "Ma ei tea, kuidas Liliu reageerib, tal on rahvusvaheline karjäär, teda vaatavad välismaised klubid, see on tema maine rikkumine."

"Treenerid viisid läbi analüüsi materjalide kohta, mis jalkaliit saatis ja suhtlesid pärast mängijaga," ütles Tehva. "Mängija kirjeldas olukorda nii, et terve mängu vältel toimus selle sama mängijaga (Mario Pruul) pidev sõnavahetus ja ta oli teda päris kõvasti füüsiliselt töödelnud, mistõttu oli Lilul nädal aega hüppeliigese vigastus. Pärast seda oli Liliu läinud mängijast mööda ja öelnud krõbeda ingliskeelse väljendi „fuck off“ (keri p*rse). Enne ütles teine mängija talle midagi krõbedat. Analüüsisime videot ja kui inimesele sülitatakse, siis ta esimese asjana puhastab näo ära, aga see oli nii kõva mees, et ei puudutanud ka. Mine tee test, sülita kolleegile näkku, ma arvan, et saad vastu hambaid, aga esimene asi, ta pühib näost ila ära. Kindlasti ei käi ta rahulikult ringi, nii et ila ripub mööda nägu. Usun Liliut, kes ütles, et ta ütles „fuck off“, mis on ka inetu, aga tuleb aru saada - see on emotsioonide mäng. Kui oleks sülitanud, siis ma oleks esimene kes ütleb, et see on inetu ja las Liliu kannab trahvi. Sõna-sõna vastu ja otsus on neli mängu, ei oska midagi öelda."

"Mängime Floraga tiitli peale. Lõpuks ongi see, et ei anta meile mingit võimalust. Kui otsustajad on veendunud, et sülitas, siis pole midagi teha. Aga kui ei ole veendunud, siis tekib küsimus, kas nii tehaksegi? Kui leitakse veel põhjusi ja meil jookseb Flora vastu ainult viis meest, siis nad lähevad ja annavad Flora vastu oma elu ja võib-olla ikka võidame."