Kauglöögid, triblamised, kanna- ja käärlöögid, karistuslöögid - Ronaldo on skoorinud igast võimalikust ja võimatust kohast mitmel eri viisil, kuid üks tabamus on tal eriti hästi meeles. Suur üllatus ei tohiks see kellelegi olla.

Oma 16aastase karjääri jooksul on Cristiano Ronaldo löönud palju väravaid, täpsemalt 658, seega 32aastasel portugallasel pole kindlasti lihtne oma lemmikut valida, kuid nüüd on CR7 oma otsuse teinud.

"See oli siini mu karjääri parim värav," tunnistas Cristiano. See oli uskumatu hetk." Sama arvasid ka Juventuse fännid, kes ilusat tabamust ovatsiooniga tunnustasid.

"Lõppude lõpuks on väikestel detailidel suur tähtsus, seega ütlen ausalt, et see, mida staadionil nägin, aitas. Kahjuks lõin värava oma tegeliku klubi eest, aga see on nüüd minevik," muigas Serie A avamängus kuivale jäänud Ronaldo.