About to take off from Finland to see @QPR - WBA and #QPR - Bristol City! Come on you R'ssss!! pic.twitter.com/abdL2qyn0y

Loo teeb hullemaks tõsiasi, et kohtumisele eelnunud päeval oli Antti öelnud: "Kõik on korras kuni me endale seitset ei lase lüüa."

Funnily enough these are my excact words before the match yesterday: "As long as we don't concede seven I'm fine." The absolute madlads just went and did it then. #QPR — Antti Korpela (@Antti_K_QPR) August 19, 2018

BBC otsustas soole veelgi haavale peale raputada ja meenutada talle eelmist Londonis käiku, mil kodumeeskond pidi Nottingham Forestile 5:2 alla vanduma. Kolme mängu koguskoor on seega 3:15. Tõenäoliselt jäi seekordne lend Anttile viimaseks. Vähemalt sai mees soome lennufirmalt Finnair meili, kus vabandati ebameeldiva reisi eest.

Oh dear it's actually 3-15, somehow remembered that we scored three against forest. Not that it's better or anything 😂 — Antti Korpela (@Antti_K_QPR) August 21, 2018