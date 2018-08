Nüüdseks 50aastane NHLi tšempion Joe Murphy kunagisest hiilgusest pole järele jäänud pea midagi, sest mees on juba aastaid olnud kodutu ning elanud Ontario tänavatel. "Olen tegelikult juba aastaid Ontario kodutute varjupaikades elanud ," sõnas kunagine jäähokiäss TSN-ile, kes temast äsja dokumentaalfilmi väntas "Lihtne pole olnud. Kaotatud raha ei tee minust halba inimest. Elu läheb edasi." Linnaelanike sõnul pole Murphy vägivaldne ega küsi mitte midagi. Kui keegi peatub ja temaga rääkima jääb, jutustab too hoopis lugusid ning teeb muudmoodi juttu, kuid ei ütle kellelegi, et on endine NHLi mängija. See võiks inimeste arvamust temast muuta.

Joe on ühel hetkel NHL-iga ka ühendust võtnud, ent toru visati hargile, sest ta pole tegevmängija. "See mõjutas mind nii füüsiliselt kui ka mentaalselt. Ma ei suutnud normaalselt toimida, kuid pidin. See oli hirmutav, nagu sügav depressioon."