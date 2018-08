Täna loositi US Openi avaringi paarid ning selgusid ka kahe Eesti tennisisti vastased.

Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 28.) peab avaringis madistama 22aastase Tšehhi tennisisti Katerina Siniakovaga (WTA 55.). Omavahel on kohtutud korra. Kaks aastat tagasi Hiinas alistas eestlanna vastase vähem kui tunniga 6:1, 6:1.

Kaia Kanepil (WTA 44.) on pureda aga väga, väga, väga kõva pähkel. Vastamisi tuleb minna 26 aasta vanuse rumeenlanna Simona Halepiga, kes on hetkel maailma esireket. Üksteise vastu on mängitud korra. 2014. aasta veebruaris oli Halep 6:4, 3:6, 7:6 parem.

Kanepi raske loosi teeb valusamaks tõsiasi, et kaitsta tuleb eelmisel aastal teenitud 470 punkti.