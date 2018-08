Treeningute põhjal on Sildarudel konkurentidest üldine pilt olemas. Kelly üritab teha 900-kraadist hüpet, sama on ka plaanis mõnel teisel. "Kõik tugevad juuniorid pole siia muidugi kohale sõitnud. Tegu on ikkagi kohaga, mis on Euroopa ja Ameeria mõttes teisel pool maakera. Lihtne muidugi olema ei saa. Aga kui õnne on, siis võib hästi minna," lausus Tõnis Sildaru.

Ajakava järgi algab Big Airi finaal Eesti aja järgi laupäeva öösel kell 2.

