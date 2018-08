Autoralli MM-sarja kajastav ajakirjanik Colin Clark tõstatas oma viimases podcast'is mitmeid huvitavaid teemasid. Suurt tähelepanu sai loomulikult Ott Tänak, kes on võitnud kaks etappi järjest. "Tänak on kõigil neljal järelejäänud rallil favoriit. Põhimõtteliselt võib igal rallil võita ka Sebastien Ogier. Küll ei saa seda öelda Thierry Neuville'i kohta," ütles Clark. Neuville'il on nii Türgis kui ilmselt ka Walesis esimene stardipositsioon. Türgi teed on eeldatavalt väga katkised ja Neuville'il peaks olema väga palju õnne, kui ta suudab Tänakuga või teiste Toyotadega konkurentsis püsida. Kataloonia ralli algab samuti kruusakatsega ja seal on samuti esimesena startijal keeruline.

Sama põnev kui tiitliheitlus on ka 2019. aasta sõitjate turg. Clark toonitas, et ta ei saa ametlikult midagi välja kuulutada, aga muuhulgas spekuleeris ta võimalusega, et Citroen üritab Neuville'i Hyundailt ära napsata. Citroen jahib rahapakiga ka Ogier'd. Toyotal on samas nii kiire auto, et neil poleks soovi korral Neuville'ile vaja nii palju peale maksta kui Citroenil.