Eesti jalgrattaproff Tanel Kangert sõlmis järgmiseks hooajaks lepingu USA meeskonnaga EF Education First - Drapac p/b Cannondale, lahkudes pärast kaheksat aastat Astana ridadest.

"Abiliseks jään ma igal juhul ja suurturniiridel olen ma samas rollis, kus siiamaani. Aga viimased paar aastat olen jäänud oma tasemele ja ma tunnen, et oleks vaja mingit muutust, et edasi minna," vahendas Kangerti sõnu ERRi spordiportaal.

"Ma arvan, et nad said ise ka sellest aru, et kaheksa aastat rattaspordis on ikkagi pikk aeg ühes tiimis olla. Ilmselt on see loogiline, et võidusõitja üks hetk mõtleb seda, kas on midagi veel, mida ta spordis teinud ei ole," rääkis rattur senise koduklubi Astana reaktsioonist.