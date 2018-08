Eesti võrkpalli rahvusnaiskond peab laupäeval, 25. augustil selle aasta viimase kohtumise 2019. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarjas. Kell 19.00 Kalevi Spordihallis algavas mängus on Eesti vastaseks Tšehhi naiskond. Rahvusmeeskond kohtub EM-valiksarjas pühapäeval kell 20.00 võõrsil Iisraeliga. Naiskond mängis Tšehhiga viimati kolmapäeval ning pidi tunnistama vastase 3:0 paremust. E-alagrupi liider on enne laupäeva Soome, kel on koos 7 punkti. Teisel kohal on 5 punktiga Tšehhi ning Eesti on 4 punktiga kolmas. Rootsil on neljandana 2 punkti. Peatreener Andrei Ojamets ütles, et suuri muutusi kahe mängu vahel teha ei jõua. „Peame oma peas asju natuke ümber vaatama ja enda jaoks selgeks tegema, et see on viimane mäng selles etapis, järgmised tulevad alles jaanuaris ja kõik on veel võimalik,“ ütles peatreener edasipääsuvõimaluste kohta.

„Küsimus on selles, kui palju me sellesse ise usume. Tahame me kindlasti. Ühed tahavad, aga ei tee midagi, teised tahavad ja leiavad võimaluse selleks, et kõik ära teha. Kui me hakkame otsima vabandusi, siis seda lahendust ei tule, me peame otsima võimalusi, tegemaks seda, mida meilt oodatakse ja mida me ise saavutada tahame – võitu. Lihtne ei saa olema, aga kodus oleks kena lõpetada – ma ei räägi isegi võidust, võit oleks väga hea – aga ilusa ja võitlusliku mänguga, et hinge jääks hea tunne,“ lisas Ojamets.

Eesti naiskonna koosseis mänguks Tšehhiga: Hanna Pajula, Ingrid Kiisk, Nette Peit, Eliisa Peit, Eliise Hollas, Kaisa Bahmatsev, Kristi Nõlvak, Julija Mõnnakmäe, Kristiine Miilen, Liis Kullerkann, Kertu Laak, Kristel Moor, Liis Noormets, Kadi Kullerkann. Kokku on kuus alagruppi, finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja ja teise koha saanud naiskond. Eesti koondise kaks viimast mängu valiksarjas peetakse tuleva aasta jaanuaris. Rahvusmeeskond tahab Iisraelis edasipääsu kindlustada Rahvusmeeskond sai kodus kolmapäeval Iisraelist jagu kindlalt 3:0 ja kui ka võõrsil tuleb võit, kindlustab Eesti B-alagrupis esikoha ja seeläbi ka pääsu finaalturniirile. Rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal teab, et Iisraeli vastu võõrsil kerge olema ei saa. „Seal on samamoodi kohalik publik omadele tuliselt kaasa elamas ja usun, et Iisrael osutab seal meile kõvasti vastupanu ja saab olema väga raske võitlus,“ sõnas Toobal. Robert Täht kinnitas, et meeskond läheb selle aasta viimases koondisemängus endast kõike andma, et edasipääs kindlustada. „Kindlasti läheme üritame edasipääsu kindlustada. Samas teame, et seal lihtne olema ei saa, lätlased said Iisraelis samuti 0:3 „sauna“. Meil tuleb meelde jätta kolmapäeval Kalevi Spordihallis fännidelt saadud võimas emotsioon ja seda Iisraelis kasutada,“ lisas Täht. Eestil on E-alagrus kirjas 6 punkti, Iisraelil 3 ja Lätil punktiarve avamata. Pärast pühapäeva jätkub valiksari jaanuaris, mil Eesti võõrustab 6. jaanuaril Lätit ning Läti ja Iisrael kohtuvad 9. jaanuaril. Finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja ja viis paremat teise koha saajat. Et mõnes alagrupis on neli, mõnes aga kolm meeskonda, arvatakse neljastes alagruppides maha grupis viimaseks jäänud meeskonnaga mängitud kohtumiste tulemused.