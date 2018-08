Aastakümneid tagasi noore Michael Schumacheri enda tiiva alla võtnud ning terve karjääri sakslase mänedžerina töötanud Wilhelm "Willi" Weber ei usu enam vormelistaari imelisse paranemisse.



Weber, kes töötas paralleelselt ka Michaeli venna Ralfi mänedžerina, on endise Ferrari mehe viie koomas veedetud aasta jooksul olnud pigem arvamusel, et sakslase perekond hoiab informatsiooni liiga kiivalt enda teada, mistõttu on fännidel ja Schumacheri endistel sõpradel keeruline olukorraga toime tulla.

Nüüd sõnaski 76aastane mänedžer, et on seitsmekordse maailmameistri osas lõplikult alla andnud. "Pärast pikka ooteperioodi otsustasin Michaeli peatüki oma elus sulgeda. Vastasel juhul läheksin lihtsalt hulluks," sõnas Weber väljaandele Bunte. "Veetsime üheskoos väga pika ja imelise karjääri, mis kestis ühtekokku 20 aastat."

Michael Schumacher elas 2013. aastal läbi ränga suusaõnnetuse ja pärast seda pole ta avalikkuse ette sattunud. Tema täpset seisundit teavad vaid lähedased.