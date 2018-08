Lisaks temaatilistele lugudele ja pikematele intervjuudele on projekt platvormiks kõigile, kes on osa saanud märgilistest spordisündmustest ning sooviksid seda ajaloo jaoks säilitada. Olgu tegemist lugudega olümpiaregati korraldamisest, ennesõjaaegsetest treeningutest, osalemisest I Tartu Maratonil või muudest juhtumistest, mis Eesti spordi ajalukku jälje jätnud.

Eesti spordi- ja olümpiamuuseumi juhi Siim Randoja sõnul on tegemist uue suure peatükiga muuseumi kogude arengus. “Digitaalsed vahendid võimaldavad pärandi kogumisel jätta ajalukku dokumendite ja esemete kõrval ka erinevad Eesti spordiloo jaoks unikaalsed lood ning seda osalejate elavas esituses” mainis Randoja ning lisas, et tal on ülimalt hea meel, et igikestva projekti algus toimub Eesti Vabariigi residendi osavõtul.

Elavas esituses meenutused ja lood säilitatakse spordimuuseumis ning on vastavalt kokkuleppele osalejatega edaspidi avalikkusele ja uurijatele kättesaadavad, sealhulgas loodavas veebikeskkonnas.