Kuigi talv ja lumi on hetkel veel mägede taga, ei tähenda see, et talisportlased loorberitel puhkaks. Suusahüppajad olid täna võistlustules Jaapanis ning suvisel GP-l oli esindatud ka Eesti.

Esimeses voorus lendas ainsa eestlasena hüpanud Martti Nõmme 113 meetrit. See andis koos tuule- ja stiilipunktidega 96,7 punkti, mis tagas 27. mehena koha ka finaalvoorus.

Teises voorus jäi Nõmme lend lühemaks ning Pyeongchangi suure mäe 43. mees prantsatas maha 104-meetri-joonel, mis andis 83,7 punkti.