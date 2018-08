Eesti jalgpallikoondist ootavad septembris ees Rahvuste liiga mängud Kreeka ja Soomega. Kui tavapäraselt oleksid Martin Reimi koostatava koondise kaks esimest nime Ragnar Klavan ning Konstantin Vassiljev, siis praegu pole Poola viiendasse liigasse pagendatud keskväljamaestro kaasamine sugugi mitte kindel.

"Ma loodan väga, et teenin Rahvuste liigaks koondisekutse," oli Vassiljev põgus vastus Piasti kodulehele, kes meie mehelt koondise kohta uuris. Poolas tugevuselt kuuendasse liigasse pagendatud Vassiljev on nõrgemal tasemel endale omaselt hiilanud ning Piasti duubelmeeskond hoiab kolme vooru järel liigas liidrikohta.

Üks inimene, kes klubi käitumist - Vassiljev reservmeeskonda saata - õigeks ei pea on 1972. aasta olümpiavõitja Marian Ostafinski. "Ma soovin väga, et Kostja saaks Kreeka mänguks koondisekutse. Tema koht pole siin, amatööride seas. Minu jaoks on täiesti šokeeriv, et ta siia kuptatati. Me räägime kuuendast liigatasemest!

Tegemist on mängijaga, kes oli Jagellonias staar ning ühel hetkel räägiti, et ta siirdub edasi Bundesligasse. Nüüd on aga selline langus. Ta ei vääri sellist kohtlemist," sõnas 11 korral Poola koondist esindanud Ostafinski.