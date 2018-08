AS Roma fännile Daniele Sciuscole määrati kahe ja poole aasta pikkune vanglakaristus enne möödunud aasta Meistrite Liiga kohtumist Liverpooli vastu toime pandud ründe eest.

29aastane Itaallane tunnistas, et läks ühes Filippo Lombardiga enne 24. aprillil Anfieldil toimunud poolfinaali Alberti Pubi juures Liverpooli toetajale Sean Coxile kallale. Mõlemad itaallased võeti mõrvakatse süüdistusega vahi alla ning Cox saaadeti Waltoni Neuroloogia Keskusesse, kus ta arstiabi sai.

53aastane iirlane on küll koomast ärganud, kuid taastumine on siiski aeglane. Sciusco kohtuprotsessil sõnas prokurör, et Sean on endiselt kohutavas seisundis.

Kui ta kolm kuud pärast rünnakut taas meelemärkusele tuli, sai Cox toetussõnumeid nii Liverpooli fännidelt, meeskonnalt kui ka peatreener Jürgen Kloppilt, kes leidis aega, et iirlase perekonda külastada.

Jurgen Klopp with Sean Cox’s family in Dublin.#LFC pic.twitter.com/iPuDf5xFDk — Jack Gill (@jacklfcgill) August 4, 2018