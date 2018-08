Tänavusel French Openi tenniseturniiril musta liibuvat trikood kandnud tipptennisist Serena Williams (WTA 26.) järgmisel aastal sama kostüümi kanda ei tohi.

"See kostüüm esindab kõiki naisi, kes on nii mentaalselt kui ka füüsiliselt oma kehaga palju läbi elanud ja kel on enesekindlust ja usku endasse, et tagasi tulla," sõnas 36aastane Serena, kes naases pärast lapse sünnitamist tipptennisesse. "Tunnen, et see on suurepärane võimalus vapustavaid naisi ja lapsi inspireerida."

Serena liibuva "kassnaise kostüümiga" (EPA/Scanpix)

Lisaks aitas liibuv trikoo Williamsil toime tulla vere hüübimisprobleemiga, mis pool aastat tagasi ilmnes. "Mul oli verehüübetega palju probleeme. Kindlasti on sel (kostüümil - toim) ka funktsionaalne pool."

Järgmisel aastal peab ameeriklanna uue lahenduse välja mõtlema, sest Prantsusmaa lahtiste president Bernard Giudicelli sellise riietusega tennisiste enam platsile ei lase. "Ma arvan, et me läheme vahel liiale. Seda ei aktsepteerita enam. Mängu ja mängukohta peab austama."