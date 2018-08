Reporter: Kas suhted Ed Woodwardiga on endiselt korras?

Lisaks sellele, et suurem osa meediast jäi portugallase vastustest ilma, oli ta ilmselgelt pahuras tujus ja andis ridamisi ühesõnalisi vastuseid.

"Tunnen, et mängisime Leicesteri vastu hästi ja võitsime, tunnen, et mängisime Brightoni vastu halvasti ja kaotasime," kirjeldas ManU juhendaja oma hoolealuste senist mängu. Spursi vastu soovib ta loomulikult kolme punkti. "Tahaksin hästi mängida ja võita. Kui mängime hästi ja võidame, siis seda me ootamegi."