Nabil Fekir oli sel suvel väga lähedal Liverpooliga liitumisele, kuid üleminek nurjus veidi enne MMi teadmata põhjustel. Prantslane ei oska ka ise kommenteerida, mille taha asi jäi.

Ka Chelsea oli üleminekuakna viimastel päevadel ründavast poolkaitsjast huvitatud, kuid Nabil jäi Lyoni ning tegi eilses 2:0 võidumängus Strasbourg'i vastu ka selle hooaja debüüdi, kui liitus 79. minutil vahetusest.

"Kuulsin palju asju. Tõeline põhjus? Ainult Liverpool teab. Selliseid asju juhtub, nii lihtsalt on. Peame edasi liikuma, see on nüüd minevik. Olen ebaõnnestunud üleminekuga Liverpooli leppinud," lausus Fekir pärast kohtumist.

Lyoni peatreeneri Bruno Genesio sõnul oli klubi kaptenil aga palju keerulisem olukorraga leppida. "Selliseid situatsioone pole kunagi lihtne aktsepteerida, kui oled nii lähedal lepingule klubiga, kuhu minna tehad. Kus tahad järgmisele tasemele jõuda ja karjäärile hoog sisse anda, kuid oleks võinud ka hullemini minna. Ta on Lyonis, tugevas klubis, ta on Meistrite Liigas mängiva meeskonna kapten."