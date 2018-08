Samal ajal, mil LA Galaxy võõrsil Seattle Soundersilt hävitava 5:0 kaotuse sai, kohtus meeskonna tähtmängija Zlatan Ibrahimovic pärast Ed Sheerani kontserti isiklikult populaarse briti lauljaga.

"Kui Geenius Ed Sheeran lõpuks Jumalaga kohtus. Tänan unustamatu kontserdi eest Rose Bowlil," säutsus Ibra Twitteris.

When the Genius @edsheeran finally met God. Thank you for an unforgettable concert at Rose bowl pic.twitter.com/paERAeDMOh